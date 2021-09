Tennis, Us Open: Osaka e Tsitsipas eliminati da due 18enni

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Escono di scena al terzo turno degli Us Open di tennis la campionessa in carica Naomi Osaka e il numero 3 al mondo Stefanos Tsitsipas, entrambi eliminati da due diciottenni.

La giapponese è stata battuta dalla canadese Leylah Fernandez per 5-7 7-6(7-2) 6-4, mentre il greco ha dovuto cedere allo spagnolo Carlos Alcaraz al quinto set: 6-3 4-6 7-6(7-2) 0-6 7-6(7-5) il punteggio finale.

Oggi cercheranno di raggiungere gli ottavi di finale gli azzurri Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Andreas Seppi.

(ANSA).