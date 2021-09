Talebani, non abbiamo bisogno degli Usa contro terrorismo

(ANSA) - ROMA, 04 SET - I talebani hanno dichiarato di "non aver bisogno degli Stati Uniti o di altri nella lotta al terrorismo" pochi giorni dopo che dal Pentagono era stata ventilata l'ipotesi di una collaborazione contro l'Isis-K.

"Siamo pienamente preparati a garantire la sicurezza dell'Afghanistan. Non abbiamo bisogno della cooperazione degli Stati Uniti o di nessun altro Paese in questo senso", ha detto Inamullah Samangani, membro della commissione culturale dei talebani, secondo quanto riportato a Tolo news. (ANSA).