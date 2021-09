Covid: risalgono casi in Australia,1.756 nelle ultime 24 ore

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Tendenza al rialzo dei contagi da Covid 19 in Australia, dove nelle ultime 24 ore si è registrato un picco di casi giornalieri: 1.756. Quasi tutti i nuovi infetti, 1.533, sono nel Nuovo Galles del Sud, dove si contano anche quattro decessi. Lo stato australiano ancora paga le conseguenze di un focolaio della variante Delta verificatosi a metà giugno. Lo riporta il Guardian.

"La tendenza generale è un aumento lento e costante. Ecco perché la vaccinazione è così importante, così come seguire le regole", ha dichiarato Brett Sutton, capo della sanità di Victoria, in una conferenza stampa.

Victoria, Nuovo Galles del Sud e Territorio della Capitale Australiana, che insieme ospitano quasi il 60% dei 25 milioni di australiani, sono stati sottoposti a un rigoroso lockdown per settimane. (ANSA).