Musica: hit parade, Donda di Kanye West subito in vetta

(ANSA) - ROMA, 03 SET - E' uscito il 29 agosto su tutte le piattaforme digitali e a sorpresa in contemporanea in tutto il mondo ed è balzato subito in testa alle classifiche degli album più venduti in Italia nella settimana compresa dal 27 agosto al 2 settembre, secondo i dati forniti da Fimi/Gfk: è Donda, decima compilation del visionario artista e produttore Kanye West, cominciato nel 2020 e dedicato alla memoria della madre, Donda West, scomparsa a 58 anni nel 2007.

L'uscita dell'album era inizialmente prevista per luglio, ed è stata anticipata da tre presentazioni e performance artistiche che hanno infranto ogni record. La prima, il 22 luglio al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, ha battuto il primato mondiale del livestream di Apple Music, con oltre 3 milioni e 300mila utenti sintonizzati (più del doppio del record precedente). Con la seconda, in data 5 agosto, è riuscito a fare ancora meglio, con 5 milioni e 400mila utenti collegati e 7 milioni di dollari di merchandising venduto tra i 30mila spettatori presenti in loco. Il terzo evento in streaming da Chicago ha generato oltre un miliardo di interazioni sui social (dal 7 luglio in poi, data della riattivazione del suo account Instagram, Kanye ha guadagnato 7 ulteriori milioni di follower). Donda viaggia musicalmente tra il presente, il passato e il futuro di Kanye West, con 27 tracce per un totale di 1h e 48 minuti di musica.

"Donda" ruba lo scettro a "Taxi Driver" di Rkomi spingendo l'album del rapper al secondo posto della top ten. Al terzo troviamo un'altra new entry, quella di J-Ax con il suo nuovo album "Surreale". Scivolano dal secondo al quarto gradino i Maneskin con "Teatro d'Ira Vol.I." Perde due posizioni fermando al quinto posto anche Sangiovanni con l'album omonimo.

Il singolo più scaricato è ancora Mi fai impazzire di Blanco & Sfera Ebbasta. Al primo posto nei vinili più venduti "Terremoto" dei Litfiba. (ANSA).