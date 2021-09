Incendio a Milano: in corso sequestri carte su pannelli

(ANSA) - MILANO, 03 SET - Perquisizioni per sequestrare documenti relativi ai pannelli del rivestimento esterno della Torre dei Moro di via Antonini, il grattacielo di 18 piani che domenica scorsa è incendiato trasformandosi in una torcia incandescente, sono in coso negli uffici della Aza Aghito Zambonini di Fiorenzuola (Piacenza).

Le operazioni 'presso terzi' per raccogliere le carte sono state disposte dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Marina Petruzzella nell'ambito dell'indagine per disastro colposo ancora a carico di ignoti e affidate a una squadra composta da vigili del fuoco, polizia giudiziaria in quota alla Procura. (ANSA).