Green Pass: Iv, ok a diritto visite giornaliere a pazienti Rsa

(ANSA) - ROMA, 03 SET - "Accogliamo con soddisfazione l'approvazione al decreto Green Pass dell'emendamento di Italia Viva che stabilisce per legge il diritto alle visite giornaliere agli ospiti delle strutture residenziali quali RSA, RSD, hospice, da parte dei familiari muniti di green pass, specificando che deve essere loro consentito anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente". È quanto dichiarano le parlamentari di Italia Viva Lisa Noja, capogruppo in commissione Affari Sociali alla Camera, e Annamaria Parente, presidente della commissione Sanità del Senato. (ANSA).