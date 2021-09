Governo: Renzi, ora c'è uno meglio di me

(ANSA) - ROMA, 03 SET - "Oggi a palazzo Chigi c'è uno più bravo di me. L' anno scorso non potevo dire altrettanto". Lo ha detto Matteo Renzi chiudendo i lavori della scuola di formazione politica "Meritare l'Europa" a Ponte di Legno. "Noi siamo quelli che hanno avuto il coraggio di andare controcorrente. Sappiate quando andare controcorrente: tutti ci dicevano che non si aprono le crisi in pandemia ma io non dico di andare sempre controcorrente. Ma se ne vale pena, allora va fatto", ha aggiunto. (ANSA).