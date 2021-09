Dalla Chiesa: Fico, mafia temeva suo coraggio, va custodito

(ANSA) - ROMA, 03 SET - "La mafia temeva il coraggio del Generale Dalla Chiesa, il suo rigore e la sua inflessibilità" e ora il modo migliore per "ricordarne il sacrificio, lo straordinario valore della sua testimonianza e il costante monito a non delegare mai il potere" è quello di custodire il suo messaggio con azioni anche a parte delle istituzioni che "nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata, devono dare costante prova di coerenza e di trasparenza". Così il presidente della Camera, Roberto Fico in un messaggio al Prefetto di Palermo in occasione della commemorazione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato il 3 settembre del 1982 a Palermo insieme a sua moglie, Emanuela Setti Carraro e all'agente della Polizia di Stato, Domenico Russo.

In questa prospettiva, aggiunge Fico, "si colloca quell'impegno di verità di cui si è fatta interprete la Commissione parlamentare Antimafia che, nel luglio 2019, ha deciso di avviare un processo di declassificazione dei documenti acquisiti nel corso delle inchieste svolte dal 1963 al 2001 e secretati. Una scelta coerente con quello che la Camera sta facendo in questi anni e che risponde alla necessità di dare un segnale alle legittime aspettative di verità e di giustizia di quanti non intendono piegarsi o rassegnarsi di fronte al fenomeno mafioso". (ANSA).