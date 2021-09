Afghanistan: Qatar auspica corridoi umanitari entro 48 ore

(ANSA) - DOHA, 03 SET - Il Qatar spera di vedere l'istituzione di corridoi per gli aiuti umanitari negli aeroporti afgani entro 48 ore. Lo ha detto l'inviato di Doha in Afghanistan ad al Jazeera. "Speriamo di vedere l'apertura di corridoi nelle prossime 24 o 48 ore in modo che gli aiuti umanitari possano entrare attraverso l'aeroporto di Kabul - e altri aeroporti funzionanti", ha detto Mutlaq al-Qahtani. La nazione del Golfo ha collaborato con i talebani per riaprire rapidamente l'aeroporto di Kabul, la cui chiusura dopo la partenza delle truppe statunitensi minaccia grandi sfide strategiche e umanitarie. (ANSA).