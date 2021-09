Afghanistan: incontro tra Salvini e l'ambasciatore cinese

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Il leader della Lega, Matteo Salvini ha incontrato l'ambasciatore della Cina in Italia, Li Junhua.

Come riferisce la Lega, si tratta dell'ennesimo colloquio organizzato da Salvini per discutere della crisi in Afghanistan.

L'ambasciatore ha riferito a Salvini che la Cina non farà alcun passo politico in autonomia - continua il partito - e anzi si coordinerà con l'Unione europea, la Russia e la Nato. Salvini ha ribadito all'ambasciatore che non è ipotizzabile alcun riconoscimento del governo dei talebani.

Inoltre, si legge in una nota "piena condivisione a proposito della messa in sicurezza della popolazione afghana, con l'impegno di moltiplicare gli sforzi per riportare il Paese alla normalità coinvolgendo tutti gli attori internazionali.

Salvini e l'ambasciatore hanno convenuto anche sull'impegno comune per contrastare il terrorismo". Si è discusso inoltre della collaborazione tra Roma e Pechino, della partecipazione della Cina al G20 e della telefonata di martedì prossimo tra il presidente del Consiglio Italiano e il presidente cinese.

(ANSA).