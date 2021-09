A Parigi 35 alloggi in spazio storico ex grandi-magazzini Tati

(ANSA) - PARIGI, 03 SET - Circa 35 alloggi verranno creati entro il 2024 negli ex grandi magazzini Tati, nel quartiere parigino di Barbès, sulle pendici di Montmartre, la cui chiusura è stata accelerata a causa della crisi sanitaria legata al coronavirus.

Equivalente degli ex Magazzini allo Statuto, nel quartiere dell'Esquilino a Roma, i grandi magazzini Tati di Parigi sono iscritti nell'immaginario collettivo di generazioni di parigini e turisti per il prezzo molto conveniente se non stracciato dei prodotti messi in vendita.

Questo storico spazio verrà adesso trasformato in 8.000 metri quadri di alloggi, negozi, un albergo e degli uffici, "senza snaturare questo luogo emblematico del 18/o arrondissement", assicura il municipio di Parigi, riferendosi al progetto sviluppato dalla società Immobel France.

Tra la trentina di alloggi famigliari realizzati sul posto, per una superficie totale di 2.400 metri quadri, un terzo verrà riservato ad alloggi sociali. (ANSA).