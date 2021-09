Draghi, solidarietà a vittime violenza odiosa no vax

(ANSA) - ROMA, 02 SET - "Voglio esprimere solidarietà piena a tutti coloro che sono stati oggetto di violenza da parte dei no vax, una violenza particolarmente odiosa e vigliacca quando fatta nei confronti di chi fa formazione e di chi è in prima linea a combattere la pandemia".Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. (ANSA).