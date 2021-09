Di Maio, riaprire l'ambasciata a Kabul? Manca la sicurezza

(ANSA) - ROMA, 02 SET - "Riaprire l'ambasciata italiana a Kabul? Di certo non ora, è prematuro parlarne. Allo stato attuale non ci sono le condizioni di sicurezza. Abbiamo ancora tutti davanti agli occhi gli ultimi attentati, dove potevano perdere la vita anche i nostri diplomatici e militari presenti a Kabul. Ovviamente ogni passo in merito a presidi diplomatici in Afghanistan o in altri Paesi andrà fatto in totale sinergia con l'Ue e l'intera comunità internazionale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine della riunione Ue in Slovenia. (ANSA).