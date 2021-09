Covid: Renzi,vaccinati non devono essere messi in quarantena

(ANSA) - ROMA, 02 SET - "Il problema vero, oggi, è gestire le quarantene. Tra poco riaprono le scuole" e se viene prevista la quarantena per chi viene in contatto con un positivo "rischiamo la dad da subito. Per questo dico che i vaccinati non devono essere messi in quarantena". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi a Morning News su Canale 5 (ANSA).