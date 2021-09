Conte, ci sarà chiarimento con Cingolani su politica ambiente

(ANSA) - ROMA, 02 SET - "Ho in programma un incontro per il 14 settembre con il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, per un chiarimento sui progetti e le politiche per l'ambiente e la transizione ecologica, anche alla luce delle recenti dichiarazioni pronunciate a un evento organizzato da Italia viva". Lo annuncia il leader M5s Giuseppe Conte (ANSA).