Spice Girls, esce Spice 25 per 25 anni dall'album di debutto

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Per celebrare il 25/o anniversario di "Spice", l'album di debutto della band femminile più venduto di tutti i tempi, il 29 ottobre 2021 verranno pubblicate una Expanded Deluxe Edition in doppio CD, un Vinile Picture Zoetrope, 5 Vinili Colorati Limited Edition, e la versione digitale. "Dai primi piccoli passi, alla conquista del mondo intero con un team di "Spices", un grazie non sembra abbastanza a tutti voi che ci avete sostenuto, seguito lungo il nostro percorso, camminato sempre al nostro fianco e che avete condiviso i nostri sogni. Sono stati 25 anni di pura magia. Spice Girls forever!!!", dichiara Emma, alla quale fa eco Geri: "Ai nostri irriducibili e fedeli fan; senza voi non esisteremmo noi - vi mandiamo amore e gratitudine infiniti. Chiunque voi siate, qualunque siano i vostri sogni, viveteli. Il motto delle Spice Girls ne è la prova". "25 anni, wow! Ho così tanti meravigliosi ricordi - aggiunge Melanie C -. Questo è l'album che ha dato il via al nostro incredibile viaggio. Grazie per aver reso realtà i nostri sogni". L'altra Melanie (B) rincara: "Tutto quello che ho sempre voluto era essere accettata e far sì che tutti intorno a me - gay, etero, bruni, neri, timidi o estroversi come me - sentissero di poter celebrare chi sono e di essere liberi di essere sé stessi. Tutto ciò che spero - 25 anni dopo - è che il messaggio sia stato ascoltato forte e chiaro". Infine Victoria: "Non potevamo far passare 25 anni senza ringraziare tutti i nostri fan per il loro incredibile supporto". Curata dalle stesse Spice Girls, questa expanded version, comprende l'album originale ed alcune delle bonus track e lati B preferiti, insieme a registrazioni inedite dagli archivi Virgin e una serie di remix. L'iconico album "Spice", pubblicato il 4 novembre 1996, è rimasto ben 15 settimane al n. 1 della Official Charts UK Album Chart in quattro periodi separati, restando più di un anno nella Top 40. L'album ha anche raggiunto la vetta della Billboard chart statunitense ed è stato numero 1 in altri tredici paesi in tutto il mondo. Da allora, Spice ha venduto oltre 31 milioni di copie in tutto il mondo. (ANSA).