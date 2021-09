Bce: Lagarde, usciamo da pandemia con economia in ripresa

(ANSA) - ROMA, 01 SET - "Stiamo emergendo dalla pandemia con le economie che sono state stabilizzate" e in ripresa. Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in un'intervista con il Time diffusa dalla banca centrale, "Quando si guarda ai livelli di disoccupazione nelle economie avanzate la pandemia non ha lasciato molti danni. E se si vede il livello del Pil, torneremo a quello di prima della pandemia alla fine dell'anno". (ANSA).