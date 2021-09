Allerta meteo in Spagna, timori per forti piogge e grandine

(ANSA) - MADRID, 01 SET - È allerta meteo in Spagna per una perturbazione di passaggio su gran parte del Paese che si prevede porti forti temporali e grandinate, accompagnate in certi casi da violente raffiche di vento, con possibilità di allagamenti e altri disagi in alcune zone. Lo si apprende dalle previsioni dell'Agenzia Statale di Meteorologia.

In particolare, sono considerate ad alto rischio per oggi zone del centro e dell'est della Spagna, come la regione di Madrid o l'area costiera orientale tra Valencia e Castellón de la Plana. Dovrebbe rimanere esclusa, invece, buona parte dell'Andalusia.

Come riportato dai media iberici, già nelle scorse ore si sono registrati disagi in alcune zone del Paese dopo forti temporali notturni. In particolare, a Madrid la grande quantità di pioggia caduta in nottata ha provocato allagamenti in alcune zone della città, con conseguenti code e rallentamenti in diversi punti della rete stradale e autostradale e interruzioni sulle linee di treni e metropolitane. Problemi anche in Navarra e Castiglia La Mancia. (ANSA).