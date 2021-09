A New York Banksy, genio o vandalo?

(ANSA) - NEW YORK, 01 SET - Genio o vandalo? E' l'interrogativo a cui viene posto di fronte il pubblico visitando 'Banksy: Genius or Vandal?' la mostra che ha aperto a New York con oltre cento opere del controverso esponente della 'street art'. Una mostra unica nel suo genere che mette insieme opere originali provenienti da collezioni private, con anche sculture, un'installazione multimediale, foto, video che svelano dettagli sul misterioso artista britannico.

"Banksy - ha spiegato il curatore Alexander Nachkebiya - è uno degli artisti più brillanti e importanti del nostro tempo.

La sua arte sfida il sistema, è una forma di protesta, un mistero, una violazione delle legge. Ogni visitare sarà in grado di decidere da sé chi è Banksy, un genio o un vandalo, un artista o un uomo d'affari, un provocatore o un ribelle". La mostra è divisa in sezioni ed ognuna di esse è legata ad un tipo di arte. Tra gli argomenti, la guerra, la pop art, la Brexit, il consumismo, la polizia.

La mostra, organizzata da Exhibition Hub e Fever, arriva a New York dopo il successo di pubblico ottenuto, tra le altre, in città come Mosca, San Pietroburgo, Madrid, Málaga, Hong Kong, Milano, Lisbona, Las Vegas. Tra le opere esposte anche 'Devolved Parliament', realizzato nel 2009, e originariamente intitolato 'Question Time'. Ha cambiato titolo successivamente con gli eventi legati alla brexit. Il quadro rappresenta il parlamento inglese ma al posto dei deputati vengono raffigurate delle scimmie. (ANSA).