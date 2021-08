Vaccini: Rosato, spese ricovero a no vax resti provocazione

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Proporre il pagamento delle spese delle cure mediche a chi decide di non vaccinarsi penso debba rimanere nell'ambito della provocazione. La sanità deve essere un diritto garantito sempre e a prescindere a tutti".

Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato oggi a skytg24.

"Sono piuttosto a favore dell'obbligo di vaccinazione, i dati ci dicono che ben oltre il 90% dei ricoveri in terapia intensiva e i decessi riguardano non vaccininati. Già questo dovrebbe essere un incentivo". (ANSA).