Talebani: sconfitta Usa è lezione per gli altri invasori

(ANSA) - KABUL, 31 AGO - La sconfitta degli Stati Uniti è stata una "grande lezione per gli altri invasori e per la nostra generazione futura": lo ha detto il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, poche ore dopo la partenza delle ultime truppe straniere dall'Afghanistan. "E anche una lezione per il mondo", ha aggiunto il portavoce dalla pista dell'aeroporto di Kabul. (ANSA).