Afghanistan, a settembre forum Ue sui reinsediamenti

(ANSA) - BRUXELLES, 31 AGO - "Come seguito del consiglio Interni Ue di oggi, convocherò a settembre un forum ad alto livello sui reinsediamenti per discutere delle priorità concrete con gli Stati membri e fornire soluzioni sostenibili agli afghani più vulnerabili, in particolare donne e bambini, ma anche attivisti dei diritti umani, giornalisti e avvocati". Lo scrive la commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, su Twitter, a margine del Consiglio straordinario sull'Afghanistan.

"Collaboreremo con altri leader globali per un approccio coordinato per vie legali e sicure per i reinsediamenti", scrive, aggiungendo, in risposta a una domanda, che sui profughi "occorre una risposta globale". Non sono sfide "che riguardano solo l'Ue - ha detto -. Dobbiamo lavorare con l'Onu e le altre organizzazioni internazionali".

Un giudizio positivo sull'esito della riunione è stato espresso dalla ministra italiana dell'Interno Luciana Lamorgese.

"E' stata manifestata da parte di tutti i Paesi la piena disponibilità ad un approccio ordinato e completo degli arrivi degli afghani - ha aggiunto - e a partecipare anche all'accoglienza di persone che fuggono da situazioni difficili".

