++ Fiere: Di Maio, forte sostegno per ripresa in presenza ++

(ANSA) - PARMA, 31 AGO - "Come Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale abbiamo fortemente sostenuto il ritorno alle fiere in presenza a partire dallo scorso giugno".

Così il ministro Luigi Di Maio, in videocollegamento a Cibus, ricordando che la Farnesina ha messo in campo "insieme ad Ice Agenzia e Simest, iniziative per sostenere le fiere italiane, duramente colpite dagli effetti negativi della pandemia, e per facilitare la loro ripartenza, mantenendo il posizionamento internazionale del comparto". Tra le iniziative, "dall'autunno prossimo sarà realizzata una campagna di comunicazione straordinaria dedicata alle fiere italiane". (ANSA).