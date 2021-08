Usa: valutiamo esiti raid, saremmo dispiaciuti per vittime

(ANSA) - NEW YORK, 29 AGO - "Siamo a conoscenza delle informazioni su morti fra i civili in seguito al nostro raid a Kabul, in Afghanistan. Stiamo ancora valutando gli esiti del raid, che ha distrutto una minaccia imminente all'aeroporto.

Sappiamo che ci sono sono forti esplosioni in seguito alla distruzione del veicolo, il che indica la presenza di un grande ammontare di esplosivo che potrebbe aver causato le vittime.

Saremmo molto rattristati da una potenziale perdita di vite innocenti". Lo afferma il Central Command riferendosi alle indiscrezioni sul raid a Kabul contro un veicoli di kamikaze nel quale sarebbero rimasti uccise 9 persone tra cui sei bambini.

(ANSA).