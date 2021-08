Suppletive: Calenda, nessun candidato di Azione a Siena

(ANSA) - FIRENZE, 30 AGO - "A Siena non presenteremo un candidato. Enrico Letta è il segretario di un grande partito e deve poter sedere in Parlamento. Spiace che non abbia fatto ragionamenti collaborativi su Roma (Comune e suppletive). Ma lo sgambetto a Siena non sarebbe una risposta onorevole. A Siena".

Lo ha scritto su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione, rispondendo a un utente che gli chiedeva come si muoverà il movimento "a Siena e Roma" per le prossime prove elettorali.

