Consiglio d'Europa, Stati hanno dovere accogliere afghani

(ANSA) - STRASBURGO, 30 AGO - "Gli Stati membri devono onorare i loro obblighi in materia d'accoglienza di chi fugge dall'orrenda situazione in Afghanistan". Lo dice Dunja Mijatovic, commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, evidenziando che i Paesi "hanno la capacità individuale e collettiva per farlo". "Molti governi hanno inviato un segnale positivo dicendosi pronti a dare ospitalità agli afghani, ma molti altri Stati hanno suggerito, annunciato, e preso misure per chiudere i confini, limitare le richieste d'asilo e respingerli", dice Mijatovic. (ANSA).