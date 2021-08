Usa: uragano Ida sale a categoria 4, venti fino 248 km/h

(ANSA) - NEW ORLEANS, 29 AGO - Più si avvicina alla costa della Louisiana e, in particolare a New Orleans, più l'uragano Ida si rafforza: l'ultimo aggiornamento del centro nazionale Usa per gli uragani dice che adesso è passato alla categoria 4 su una scala che ne prevede 5.

In questa categoria i venti soffieranno ad una velocità che va dai 210 ai 248 chilometri all'ora. (ANSA).