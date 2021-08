Talebani, avremo il controllo dell'aeroporto molto presto

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Un portavoce dei talebani, citato dall'agenzia Reuters, afferma che i militanti avranno il controllo completo dell'aeroporto di Kabul "molto presto", aggiungendo che "è presto per decidere se avremo bisogno dell'aiuto della Turchia o del Qatar per gestire lo scalo".

Lo stesso portavoce, commentando l'attacco Usa contro obiettivi dell'Isis-K, ha detto che gli americani "avrebbero dovuto informarci prima di compiere l'attacco aereo. E' stato un raid in territorio afghano, due persone sono state uccise, due donne e un bambino sono rimasti feriti". (ANSA).