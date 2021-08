Incidente durante un rally nel Reggiano, due morti

(ANSA) - BOLOGNA, 28 AGO - Due persone sono morte in un incidente durante il Rally dell'Appennino reggiano. È successo verso le 9 in località Riverzana, territorio comunale di Canossa (Reggio Emilia). Sul posto, la polizia locale Unione Val d'Enza e i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto successo, oltre all'elisoccorso del 118. Era in corso la prima prova speciale della giornata. In seguito all'incidente la manifestazione è stata sospesa. (ANSA).