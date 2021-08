Afghanistan: Gb, le operazioni di evacuazione finiscono oggi

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - La Gran Bretagna ha annunciato che le operazioni di evacuazione di civili dall'Afghanistan si concluderanno oggi. Lo ha annunciato il capo delle forze armate, generale Nick Carter confermando quanto anticipato ieri dal ministro della Difesa Ben Wallace.

"Stiamo per finire le esfiltrazione. Poi bisognerà portare a casa i nostri soldati", ha spiegato alla Bbc. "Non siamo riuscite a far partire tutti e questo ci spezza il cuore.

Abbiamo dovuto prendere delle decisioni difficili sul campo", ha detto ancora il generale. (ANSA).