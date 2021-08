Tournee Rolling Stones si fara', al via 26 il settembre

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - La tournee dei Rolling Stones in 13 stadi degli Usa andra' avanti senza Charlie Watts. Lo ha confermato il promoter del tour americano Concerts West.

L'organizzatore ha confermato anche che a suonare la batteria fin dalla prima tappa il 26 settembre a St. Louis sara' Steve Jordan, un collaboratore di Keith Richards che gia' aveva accettato il posto quando, ai primi di agosto, Watts si era tirato indietro dalla tournee' per sottoporsi a un non meglio precisato intervento chirurgico. (ANSA).