Powell, appropriato ridurre acquisti di asset quest'anno

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "E' appropriato avviare il processo di riduzione degli acquisti di asset quest'anno". Lo ha affermato il presidente della Fed, Jerome Powell, a Jackson Hole aggiungendo che tuttavia "non è un segnale diretto di un vicino aumento dei tassi di interesse". A proposito della pandemia, Powell ha rilevato che "resta una minaccia alla crescita e la variante Delta crea rischi di breve termine".

Il presidente della Federal reserve ha spiegato che l'economia americana ha compiuto "chiari progressi" ma restano "debolezze" nel mercato del lavoro: in questo contesto una mossa inopportuna e intempestiva della politica monetaria potrebbe rallentare l'attività economica". Powell ha poi ribadito come il balzo dei prezzi è temporaneo e che l'inflazione tornerà al target del 2%.

