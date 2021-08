No Time to Die, nuovo Bond esce finalmente il 30 settembre

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - No time to die, il nuovo atteso film della saga di James Bond finalmente arriva in sala dopo le chiusure per l'emergenza coronavirus e i rinvii. La prima mondiale del film avrà luogo il 28 settembre alla Royal Albert Hall di Londra. Uscirà nel Regno Unito e in Irlanda dal 30 settembre e anche in Italia nella stessa data, con Universal Pictures International, mentre negli Stati Uniti l'uscita è prevista l'8 ottobre.

Il quinto e ultimo Bond movie con Daniel Craig, in cui vedremo apparire anche un nuovo cattivo col volto di Rami Malek e un nuovo agente doppio zero impersonato da Lashana Lynch avrà per la prima volta la premiere ad un festival. Il 17/mo Zurich Film Festival ha fatto il colpaccio ospitando la prima il 28 settembre. "È la prima volta che un film di Bond è stato selezionato nella selezione ufficiale di un festival", ha detto il suo direttore artistico, Christian Jungen. "Abbiamo lottato per mesi per ottenere questa prima e abbiamo dovuto negoziare ogni minimo dettaglio con la società di distribuzione Universal.

Mai prima d'ora James Bond è stato nella selezione ufficiale di un festival cinematografico", ha aggiunto. Per l'agente 007 si tratta del 25/mo film.

In "No Time to Die", Bond ha lasciato il servizio attivo e si sta godendo una vita tranquilla in Giamaica. La sua pace è di breve durata quando il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si presenta chiedendo aiuto. La missione per salvare uno scienziato rapito si rivela molto più infida del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso criminale armato di una nuova pericolosa tecnologia.

Diretto da Cary Joji Fukunaga, il film è interpretato da Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz e Ralph Fiennes. I produttori sono Michael G. Wilson e Barbara Broccoli. (ANSA).