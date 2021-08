Musica, hit parade, podio stabile, i vetta ancora Rkomi

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - E' ancora compatta e stabile la formazione del podio della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti in Italia nella settimana compresa dal 20 al 26 agosto.

Al primo posto è ancora Taxi Driver terzo album in studio del rapper italiano Rkomi, pubblicato il 30 aprile dall'etichetta discografica Universal Music Group, da 17 settimane in classifica. Sul secondo gradino troviamo ancora i Maneskin con il loro Teatro d'ira Vol.I che resta in classifica da 23 settimane. Terzo si conferma Sangiovanni, talento di Amici di Maria De Filippi, con l'album omonimo. Sale invece di una posizione e si ferma sul quarto gradino della hit parade, Madame con l'album che porta il suo stesso nome.

Immutata la vetta della classifica dei singoli piu' scaricati, dominata ancora da Blanco & Sfera Ebbasta con Mi fai impazzire e a seguire Mille di Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti.

Per quanto riguarda i vinili, ritroviamo al primo posto l'evergreen The dark side of the moon dei Pink Floyd, seguito da una new entry, Solar power della cantante neozelandese Lorde.

