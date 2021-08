Libia: incontro Draghi-Lavrov su necessità dialogo politico

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Nell'incontro a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov si è parlato, a quanto si apprende, oltre che della crisi afghana, della situazione in Libia e in particolare della necessità di proseguire con il dialogo politico promosso a Ginevra dalle Nazioni Unite anche in vista delle elezioni di fine dicembre e della necessità di un rapido ritiro delle forze straniere dal Paese. (ANSA).