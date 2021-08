L'assassino di Robert F. Kennedy sarà liberato

(ANSA) - NEW YORK, 27 AGO - L'assassino di Robert F. Kennedy uscirà dal carcere. Il Parole Board della California ha concesso a Sirhan Sirhan la scarcerazione dopo la condanna 52 anni fa per aver ucciso l'ex senatore e candidato democratico favorito per la Casa Bianca.

Oggi in aula il più giovane dei figli di Robert Kennedy, Douglas, si era schierato per la scarcerazione di Sirhan.

Sirhan, che ha 77 anni e nel 1969 è stato condannato alla camera a gas poi commutata in un ergastolo con la possibilità di sconti di pena, ha detto che gli anni passati in prigione gli hanno insegnato a controllare la sua rabbia ed è determinato a vivere in pace se rilasciato. (ANSA).