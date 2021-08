G20: Draghi, ristrutturare debito in paesi più indebitati

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "E' obiettivo del quadro comune del G20 facilitare la ristrutturazione del debito nei paesi con un livello eccessivo di indebitamento, in maniera esauriente e sostenibile. I paesi del Compact with Africa hanno rappresentato un faro di speranza in questi tempi bui. Durante la pandemia è aumentata la vostra resilienza agli shock avversi, grazie ai vostri investimenti nella trasformazione ecologica e digitale. La vostra esperienza ci insegna che le riforme coraggiose, trasformative ed inclusive danno risultati". Lo ha detto il premier Mario Draghi intervenendo alla conferenza del G20 Compact with Africa (ANSA).