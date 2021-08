Draghi,vaccino a 60% popolazione Paesi ricchi,1,4% in poveri

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Nei paesi ad alto reddito quasi il 60% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, mentre in quelli a basso reddito tale cifra è solo pari all'1,4%." Lo ha sottolineato il premier Mario Draghi intervenendo in videocollegamento al G20 'Compact with Africa' (ANSA).