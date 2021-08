Covid: Draghi, ripresa diseguale, fare di più per Paesi poveri

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "In molte economie avanzate la pandemia è sempre più sotto controllo, ma purtroppo non è così nei paesi più poveri del mondo. Ci sono state delle enormi disuguaglianze in termini di accesso ai vaccini. La ripresa globale è caratterizzata dalle stesse disparità. Dobbiamo fare di più - molto di più - per aiutare i paesi più bisognosi." Lo ha detto il premier Mario Draghi intervenendo in videocollegamento al G20 'Compact with Africa' (ANSA).