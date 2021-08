Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,73%)

(ANSA) - TOKYO, 27 AGO - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana col segno meno, seguendo il ritracciamento degli indici azionari statunitensi e in attesa di nuove indicazioni dalla Federal Reserve, in particolare sul piano di acquisto titoli. In apertura il Nikkei cede lo 0,73% a quota 27,540,06, con una perdita di oltre 200 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si rivaluta sul dollaro, poco sotto a 110, e a 129,10 sull'euro. (ANSA).