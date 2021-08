Berlusconi: Tajani, ricoverato per controlli approfonditi

(ANSA) - BARI, 27 AGO - Silvio Berlusconi "è stato ricoverato al San Raffaele per dei controlli approfonditi come già accaduto in passato, quindi i medici hanno ritenuto di visitarlo e credo starà lì per qualche giorno". Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, incontrando la stampa a Bari dove è in programma anche un incontro del partito sul Pnrr. (ANSA).