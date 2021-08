Afghanistan: Draghi-Lavrov, priorità stabilizzazione

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Durante l'incontro di stamattina, a quanto si apprende, il Presidente del Consiglio Draghi e il Ministro degli Esteri della Federazione russa Lavrov hanno discusso degli ultimi sviluppi in Afghanistan sottolineando gli obiettivi prioritari: assicurare la stabilizzazione e la sicurezza nel Paese e su scala regionale, far fronte all'emergenza umanitaria in atto e vegliare sul rispetto dei diritti umani, in particolare delle donne. (ANSA).