Afghanistan: due repubblicani lanciano impeachment Blinken

(ANSA) - WASHINGTON, 27 AGO - I repubblicani passano all'attacco dell'amministrazione Biden per la crisi afghana: due deputati del Grand Old Party, Ralph Norman e Andy Harris, hanno presentato un paio di articoli di impeachment (capi di imputazione, ndr) contro il segretario di stato Antony Blinken per la sua "fallimentare" gestione delle evacuazioni, accusandolo di non essere riuscito a proteggere le vite degli americani. Difficile che abbiano chance di successo in una Camera controllata dai dem, ma l'iniziativa rischia di minare l'immagine del capo della diplomazia americana. (ANSA).