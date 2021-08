I Beatles del 1969 raccontano come è nato Let it be

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - 240 pagine per raccontare la storia della creazione, da parte dei Beatles, dell'album Let it be nel 1970, attraverso le loro parole. E' The Beatles: Get Back il libro capolavoro in uscita mondiale il 12 ottobre, che in Italia sarà pubblicato da Mondadori. In queste pagine sono state trascritte con un lavoro certosino le 120 ore di registrazione delle sessioni in studio della band, e sono state raccolte centinaia di immagini inedite, tra cui le foto fatte da Ethan A.

Russell e Linda McCartney. Nel libro, arricchito da una prefazione di Peter Jackson e da un'introduzione di Hanif Kureishi, i testi sono stati curati da John Harris, che li ha trascritti dalle conversazioni originali che John, Paul, George e Ringo hanno fatto durante le tre settimane della registrazione, culminata nel famoso concerto sul tetto degli Apple Studios, l'ultimo della band. The Beatles: Get Back, pubblicato in inglese da Callaway Arts & Entertainment e Apple Corps Ltd, è il primo libro ufficiale, dopo il bestseller internazionale The Beatles Anthology, ed è disponibile in dieci edizioni, compresa quella in italiano. E' un'aggiunta speciale ed essenziale al documentario in tre episodi, "THE BEATLES: GET BACK", a cura di Peter Jackson, che sarà disponibile in esclusiva su Disney+ il 25, 26 e 27 novembre 2021. Sono inoltre in uscita per Universal Music il 15 ottobre e disponibili per il preorder dal 26 agosto le nuove edizioni speciali di "Let It Be", l'album dei Beatles uscito l'8 maggio del 1970, in digitale e cinque formati fisici in CD e vinile tra cui una versione Super Deluxe con libro di 105 pagine, nuovi Mix Stereo, 5.1 Surround E Dolby Atmos e arricchite con registrazioni di sessioni, prove e jam in studio mai pubblicate prima d'ora, oltre a Get Back, l'album inedito con il mix di Glyn Johns del 1969. Il disco è stato rimixato da Giles Martin con il fonico Sam Okell usando come guida la versione "prodotta su album" da Phil Spector e riprendendo le registrazioni originarie effettuate negli studi di Twickenham, nello studio della Apple e sul terrazzo della Apple del gennaio 1969. (ANSA).