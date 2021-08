Bce: nuova guidance non implica tassi bassi per più tempo

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "La diffusione delle nuove varianti del COVID-19 continua a essere una delle principali preoccupazioni per la ripresa economica globale e dell'area dell'euro". E' quanto viene sottolineato nei verbali della Bce circa l'ultima riunione di luglio, in cui si spiega anche che "il mercato del lavoro ha continuato a soffrire a causa dalla pandemia, ma gli indicatori e i sondaggi segnalano una robusta crescita dell'occupazione nei prossimi mesi". Infine, viene precisato che la nuova guidance della Bce "non implica necessariamente tassi bassi per più tempo" se vengono raggiunti gli obiettivi d'inflazione. (ANSA).