Salvini, Pd ha fame di Quirinale, da Letta pessimo gusto

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - L'idea ribadita ieri al Meeting di Rimini dal leader del Pd, Enrico Letta, che Mario Draghi debba rimanere premier fino al 2023, è sembrata "di pessimo gusto" al numero uno della Lega Matteo Salvini, il quale a margine di una visita al quartiere periferico milanese di Pontelambro, ha bollato quella del segretario Dem, come una mossa "per togliere un competitor per il Quirinale perché il Pd ha fame di Quirinale".

Secondo Salvini, è "di pessimo gusto decidere cosa farà il signor Mario Draghi e sicuramente non è il piccolo Enrico Letta a decidere cosa farà il grande Mario Draghi, che deciderà in autonomia. E quello che deciderà ce lo comunicherà". "Io traduco il diktat del Pd 'Draghi deve restare fino al 2023' come 'Al Quirinale voglio uno del Pd' - ha aggiunto il segretario della Lega -. Anche no, basta. Penso che Draghi deciderà in autonomia senza le indicazioni di Letta" e anche sul voto, Salvini ha ribadito "deciderà Draghi, non sarà Letta a decidere". (ANSA).