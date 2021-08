Governo: Conte, assolutamente favorevole finisca legislatura

(ANSA) - RIMINI, 25 AGO - "Per quanto riguarda la possibilità che questo governo termini il suo mandato fino a fine legislatura io sono assolutamente favorevole. Non c'è nessuna opposizione da parte mia e del Movimento 5 Stelle". Lo ha detto, a margine di un evento elettorale a Rimini, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

"Siamo forza di maggioranza a sostegno di questo governo - ha aggiunto - , vogliamo, abbiamo fin qui lavorato e continueremo a lavorare in modo costruttivo perché questo governo possa mettere in sicurezza il paese per quanto riguarda l'aspetto primariamente sanitario e che possa avviare efficacemente il Pnrr che è lo strumento con cui rilanceremo il paese e soprattutto potremo in prospettiva futura migliorare le performance del paese il che non significa solo crescita economica ma anche sviluppo sociale, sviluppo nel segno della sostenibilità. Noi - ha concluso Conte - ci siamo e ci saremo".

(ANSA).