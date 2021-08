Migranti: record di sbarchi dalla Francia in Gb

(ANSA) - LONDRA, 24 AGO - Nuovo record giornaliero di tentativi du sbarchi illegali di migranti portati nel Regno Unito da trafficanti di esseri umani dalla Francia attraverso le turbolente acque della Manica: sabato scorso ne sono stati contati 828 in 24 ore, contro il precedente picco di quasi 500 censito il 4 agosto scorso.

Il dato è stato reso noto oggi da Dan O'Mahoney, comandante dell'operazione britannica per il pattugliamento del canale e "il contrasto dell'immigrazione clandestina", il quale ha precisato come - malgrado la stagione estiva - questi attraversamenti siano "molto pericolosi" e come dietro di essi vi siano "bande di criminali malvagi".

In totale, dall'inizio dell'anno, i tentativi sono stati oltre 10.000 contro gli 8.500 dell'intero 2020. Sabato i pattugliamenti britannici hanno permesso d'intercettare o salvare 828 persone (partite a bordo di una trentina d'imbarcazioni), ha detto O'Mahoney, non poche delle quali alla deriva fra le correnti e nel mare comunque freddo della Manica.

E questo senza contare le ulteriori 193 partenze che nello stesso giorno le autorità francesi affermano d'aver impedito.

Si tratta di cifre che imbarazzano il governo Tory di Boris Johnson, il quale dopo la Brexit ha promesso una severa stretta sull'immigrazione e sui controlli ai confini dell'isola. E a luglio ha firmato con Parigi, nell'ambito di un'intesa fra i due ministri dell'Interno, Priti Patel e Gerald Darmanin, un nuovo patto di collaborazione impegnandosi a versare un contributo pari a 62,7 milioni di euro fra il 2021 e il 2022 per cofinanziare le operazioni francesi anti scafisti a monte.

(ANSA).