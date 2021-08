Maneskin secondi al mondo nell'estate Spotify

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "good 4 u" di Olivia Rodrigo è la canzone più ascoltata dell'estate 2021 con oltre 600 milioni di stream, seguita da "Beggin" dei Måneskin, secondo brano più ascoltato al mondo. Ma il gruppo romano è anche alla dodicesima posizione della top 20 con I WANNA BE YOUR SLAVE. In Italia la più ascoltata è "malibu" di sangiovanni. Tra i podcast, primo posto per The Joe Rogan Experience a livello globale, mentre il più ascoltato in Italia è ancora "Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia". L'estate 2021 sta volgendo al termine e come ogni anno Spotify svela qual è stata la colonna sonora delle nostre vacanze, presentando le canzoni e i podcast più ascoltati sia a livello globale che in Italia.

"good 4 u" di Olivia Rodrigo è la canzone più ascoltata dell'estate 2021 nel mondo con oltre 600 milioni di stream totalizzati su Spotify tra il 29 maggio e il 22 agosto. In Italia, la canzone più ascoltata nello stesso arco temporale è "malibu" di sangiovanni, che ha totalizzato oltre 56 milioni di stream.

La Top 5 globale delle canzoni più ascoltate è completata da artisti provenienti da tutto il mondo, a cominciare dai Måneskin, che a ulteriore conferma del loro incredibile 2021 conquistano la seconda posizione con "Beggin'". A seguire "Todo De Ti" dell'artista portoricano Rauw Alejandro, "MONTERO (Call Me By Your Name)" di Lil Nas X e "Kiss Me More" di Doja Cat e SZA. Da segnalare nella Top 20 globale anche la dodicesima posizione di "I WANNA BE YOUR SLAVE" dei Måneskin.

In Italia la seconda canzone più ascoltata su Spotify è stata "MI FAI IMPAZZIRE" di BLANCO e Sfera Ebbasta. Al terzo posto troviamo "MILLE" di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, seguita da "NUOVO RANGE" di Rkomi, Sfera Ebbasta e Junior K e "Un bacio all'improvviso" di Rocco Hunt e Ana Mena Per quanto riguarda l'Italia, dietro al podcast di Alessandro Barbero troviamo Muschio Selvaggio di Fedez e Luis Sal, seguito da Demoni Urbani e The Essential, entrambi disponibili in esclusiva su Spotify dalla scorsa primavera. Completa la Top 5 il podcast de La Zanzara. (ANSA).