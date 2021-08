L.elettorale: Rosato (Iv), conosco retorica preferenze

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Una battuta sulla legge elettorale.

Ero compagno di banco di Letta quando votammo il Porcellum. Ci fu l'emendamento sulle preferenza a voto segreto. Io votai a favore, lo votammo in sessanta su 630. La retorica delle preferenze già l'ho vista, e non mi riferisco a Letta, ma a livello generale. Le preferenze sono la soluzione contro i collegi uninominali che sono il male: ci sono collegi in cui il centrodestra vince anche se candida un cammello e collegi in cui vince il centrosinistra anche se candida un cavallo....Il problema è la selezione della classe dirigente". Lo ha detto Ettore Rosato coordinatore nazionale di Iv al meeting Cl.

(ANSA).